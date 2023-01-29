Украинские ВС в оккупированных городах занимают многоэтажные здания, которые являются серьезной проблемой при штурме населенных пунктов. Командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский рассказал, что достать прячущегося на последних этажах противника чрезвычайно сложно. ВСУ пользуются этим и устраивают в высотках множество огневых точек.

Кроме того, Ходаковский отметил, что из городов, в которых осуществляется штурм, тяжело вывозить раненых бойцов. Также возникают сложности со снабжением, особенно в тех случаях, если боевикам ВСУ удается заблокировать российские подразделения в одном из районов населенного пункта.

«Поэтому все так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении. Не ждите от наших парней чудес», – заявил комбат.

Он также отметил, что все разговоры о том, что освобождение какого-то города откроет возможность выдвинуть войска на Киев не имеют под собой никаких оснований.