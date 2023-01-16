ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО Севастополя. Губернатор Михаил Развозжаев проинформировал, что дрон сбит над бухтой, разрушений, жертв и пострадавших нет.

Неизвестно, с какой целью беспилотный аппарат летел к Севастополю. Не исключено, что он проводил разведку либо намеревался сбросить взрывное устройство на один из объектов на территории города. Но в любом случае российская система противовоздушной обороны сработала оперативно и четко, что привело к уничтожению БПЛА, пер

Напомним, что Киев пытался атаковать с применением беспилотника одну из крупнейших электроподстанций в Брянске. Дрон сбросил две гранаты, одна из которых не взорвалась. Вторую накрыл охранник, который предотвратил киевский теракт, но сейчас находится в реанимации.

Вам может понравиться

Украина получила от США боеприпасы для РСЗО иранского производства

Соединенные Штаты поделились с Украиной награбленными боеприпасами для реактивных систем залпового огня, которые произведены Ираном, рассказал портал «Военное обозрение». Корреспонденты пояснили, что Иран производит боеприпасы для РСЗО БМ-21 «Град» и

Newsweek: Вашингтон отказался от своих слов об Украине и приблизил начало Третьей мировой

Соединенные Штаты дают громкие обещания, которые даже не собираются выполнять. Такие их действия вполне могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, пишет издание Newsweek. Авторы публикации напоминают, что Вашингтон совсем еще

Ходаковский выступил против обучения россиян ненависти к жителям Украины

Киевский режим искусственно поддерживает в украинцах ненависть к русскому народу, так как за Украиной нет сейчас ни исторической, ни Божьей правды. Как показывает практика, подобные «инъекции ненависти» – это не