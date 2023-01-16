Очередной украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО Севастополя. Губернатор Михаил Развозжаев проинформировал, что дрон сбит над бухтой, разрушений, жертв и пострадавших нет.

Неизвестно, с какой целью беспилотный аппарат летел к Севастополю. Не исключено, что он проводил разведку либо намеревался сбросить взрывное устройство на один из объектов на территории города. Но в любом случае российская система противовоздушной обороны сработала оперативно и четко, что привело к уничтожению БПЛА, пер

Напомним, что Киев пытался атаковать с применением беспилотника одну из крупнейших электроподстанций в Брянске. Дрон сбросил две гранаты, одна из которых не взорвалась. Вторую накрыл охранник, который предотвратил киевский теракт, но сейчас находится в реанимации.