Встречи с актёрами из США, видеообращения и поездка в Америку придали президенту Украины Владимиру Зеленскому в Голливуде “почти легендарный статус”. Такое мнение высказала обозреватель Guardian Изобель Кошив – сообщает РИА “Новости”.

По словам Кошив, деятельность бывшего актёра и комика Зеленского поддерживала интерес к Украине у знаменитостей на Западе ещё долгое время после того, как первоначальный всплеск в средствах массовой информации в связи с российской спецоперацией утих. А его поездка в США в начале декабря сумела заинтриговать не только Голливуд, но и все Соединённые Штаты.

На использование актёрских навыков Зеленского в политических целях указывали и в России – отмечает РИА “Новости”. В частности, член Совета Федерации Константин Косачёв говорил, что лидер США Джо Байден использует Зеленского в качестве актёра для выступлений перед Сенатом, чтобы тот одобрил выделение дополнительных средств Украине в виде военной помощи.