С помощью западного вооружения Киев должен достичь успеха на поле боя в противостоянии с Москвой. Такова конечная цель военной поддержки Украины её западными союзниками. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИДа Великобритании – сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что Запад продолжит поставлять вооружения Киеву в дальнейшем. При этом госсекретарь рассказал, что военная помощь постоянно “адаптируется” под существующие нужды. Если в начале российской спецоперации речь шла, например, о противотанковых комплексах Javelin и РСЗО HIMARS, то сейчас планируется поставлять системы противовоздушной обороны.

По подсчётам Блинкена, менее чем за год Украина получила от США военной помощи на 25 миллиардов долларов.