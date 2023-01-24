В ближайшие “часы или дни” могут появиться новости из ФРГ по поводу отправки на Украину танков Leopard 2. Такое мнение высказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга для журналистов. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как в Госдепе оценивают перспективы передачи Киеву тяжёлых немецких танков, Прайс отметил, что такие вопросы лучше задавать властям Германии. При этом руководитель пресс-службы ведомства сказал, что по его мнению, новости на этот счёт из ФРГ появятся очень скоро.

Ранее власти Германии не согласовали отправку тяжёлых танков Leopard 2 в распоряжение ВСУ, как того просили киевские власти. В США тогда отмечали, что с пониманием относятся к решению своих союзников. Позже появилась информация, что ФРГ не будет возражать, если немецкие танки поставят Украине другие европейские страны, у которых они находятся на вооружении.

По мнению ряда аналитиков, если Германия согласится предоставить тяжёлые танки Leopard 2 Киеву, то и США могут согласиться передать ВСУ танки Abrams.

В Москве не раз отмечали, что поставка Украине вооружения странами Запада не приближает мирные переговоры, а лишь ведёт к эскалации напряжённости. В Кремле подчёркивали, что любая военная техника, переданная Киеву, является законной целью для российских войск в рамках проведения специальной военной операции.