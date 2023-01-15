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Украинские ВС столкнулись с серьезными сложностями в эвакуации техники. Причиной возникновения проблем стал гололед, сообщил портал «Военное дело».

Авторы публикации выложили видеозапись, на которой трал ВСУ предпринимает попытки эвакуировать бронетехнику из «артемовской мясорубки». Именно так эксперты сейчас называют боевые действия в Бахмуте.

Несмотря на все старания украинских боевиков, уцелевшую боевую машину вывезти из города не удается. Дорога покрылась прочным льдом, из-за чего у трала возникли проблемы.

Напомним, что киевский режим неоднократно заявлял о готовности ВСУ вести боевые действия в зимний период. Однако первое же похолодание показало, что все не так радужно. Бойцы все чаще попадают в госпиталь с обморожением, на беспилотниках замерзают аккумуляторы, а эвакуация техники осложняется гололедом.

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