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Жители Европы всё критичнее высказываются о роли США в конфликте с Россией. По мнению многих европейцев, для стран Евросоюза политика Вашингтона на фоне событий на Украине не приносит ничего хорошего. Это следует из результатов опроса, которые провело китайское издание Global Times – сообщает ТАСС.

В частности, опрос показал, что 49 процентов респондентов полагают, что действия США по отношению к России крайне негативно отражаются на европейской экономике. Ещё более четверти опрошенных считают, что и сами европейские власти, подстраиваясь под Белый дом, проводят “неумную политику” в отношении Москвы, вводя санкции.

Поделились европейцы и своим взглядом на будущее российско-украинского конфликта. Почти 40 процентов опрошенных полагают, что он не завершится в наступившем 2023 году.

Специальная военная операция России на Украине по защите мирного населения Донбасса началась 24 февраля прошлого года. Вслед за этим США, страны Евросоюза и другие государства коллективного Запада стали вводить экономические санкции против России.

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