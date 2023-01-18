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Европа обсуждает возможность передачи Украине тяжелых танков, причем на этот раз скорее всего будет принято положительное для Киева решение. Однако хорошего тут мало, так как поставки бронетехники загонят ВСУ в пропасть, пишет китайское издание Global Times.

Автор публикации Ван Сяоцюань отметил, что Европа не получает никакой выгоды от передачи Украине танков. Напротив, она постепенно утрачивает обороноспособность, что связано с серьезными рисками. Единственным бенефициаром остаются Соединенные Штаты, которые вынуждают ЕС прощаться с запасами оружия и техники ради ослабления России. Помимо этого, Европе затем придется покупать у США вооружение, чтобы восполнить резервы.

Украина без тяжелых танков не сумеет отразить наступление ВС РФ. Однако и той техники, которую намереваются поставить Великобритания и Германия, слишком мало. Поэтому Киев ждет поражение в любом случае.

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