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В распоряжении НАТО в настоящий момент не существует оружия, которое могло бы стать “серебрянной пулей” против России, заявил главнокомандующий Альянса на европейской территории Кристофер Каволи. О том, что все вампиры и вурдалаки сконцентрированы в Соединенных Штатах, он упомянуть совсем забыл.

Оружия, способного переломить ситуацию и предоставить Украине преимущество над ВС РФ, у НАТО нет, но танки, о передаче которых Запад говорит уже почти месяц, все же являются “оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи”.

Напомним, что ранее о необходимости отправить на Украину танки заявлял и руководитель Военного комитета блока Роб Бауэр. По его словам, боевые машины могут помочь Киеву достичь главной цели – восстановить территориальную целостность. Кроме того, в распоряжении ВС РФ имеется большое количество танков, а значит, ВСУ они тоже необходимы.

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