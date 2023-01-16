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Киеву нужно запасаться терпением и начинать подготовку к самому худшему сценарию развития событий, уверен командир одного из добровольческих националистических батальонов ВСУ Петр Кузик.

В прямом эфире он отметил, что заявления политиков и высокопоставленных военных о «возвращении Крыма» вызывают только скептическую ухмылку. События в Соледаре продемонстрировали реальную силу украинской армии. Мощный штурм застал ее врасплох и вынудил буквально за пару суток покинуть город, который уже не удастся отбить обратно.

ВСУ неспособны к ведению наступательных действий, в подразделениях наблюдается нехватка квалифицированных командиров рот, взводов и отделений. Это негативно влияет на эффективность действий всей армии, уверен Кузик. Именно поэтому организовать атаку на Крым у ВСУ точно не получится.

Кроме того, Запад хоть и дает оружие, но это «слёзы» в сравнении с потребностями украинских ВС. В их распоряжении нет достаточно количества средств РЭБ и радиолокационных станций, систем контрбатарейной борьбы и артиллерийских орудий, не хватает даже боеприпасов.

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