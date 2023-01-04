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Германия в очередной раз отказалась поставлять на Украину танки натовского образца, что спровоцировало ярость главы СНБО Алексея Данилова.

Украинский политик заявил, что если ФРГ будет продолжать в том же духе, то получит боевые действия на собственной территории.

«Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», – заявил Данилов.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно выражал готовность отправить на Украину танки «Леопард». Но только после согласования с другими странами НАТО. Германия не хочет действовать исключительно от себя, так как передача тяжелой техники может спровоцировать прямое противостояние с РФ и виноватым в этом окажется Берлин.

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