В ходе встречи на авиабазе “Рамштайн” в Германии министры обороны стран НАТО достигли новых договоренностей по поставкам на Украину оружия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что Латвия выразила готовность отправить в Киев вертолеты, пулеметы с боеприпасами, ПЗРК Stinger. Эстония поставит на Украину 155-миллиметровые гаубицы, а Швеция – артиллерийские установки Archer и 90 БМП.

Достичь договоренностей по танкам Leopard 2 пока так и не удалось. Но сообщается, что Германия подготавливает новые боевые машины к возможной отправке в Киев, когда “день для этого наступит”.

Напомним, Остин призывал усилить помощь Украине, а также находиться в готовности “наращивать усилия” и в будущем.