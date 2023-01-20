Если Киев рискнет атаковать Крым, ответ будет быстрым и жестким, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он напомнил, что жители полуострова в 2014 году сделали исторический выбор и не собираются снова возвращаться в состав Украины.

Так Константинов прокомментировал недавние заявления Киева о необходимости предоставления ему западных тяжелых вооружений, которые “помогут вернуть Крым”. США пока не собираются отправлять на Украину тяжелые танки, так как это слишком дорогая и сложная для боевиков ВСУ техника. Но даже если украинская армия получит все, что просит и попробует решить вопрос Крыма силой, она получит жесткий ответ.