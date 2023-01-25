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Швеция не исключает вероятность поставки на Украину танков Stridsvagn 122, являющихся местными аналогами немецких “Леопардов”, но в настоящий момент отправлять их не планирует, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Он пояснил, что сейчас речи о бесплатной передаче танков шведского производства Киеву нет. Подготовка к этому процессу также пока не ведется. Однако боевые машины все же могут быть отправлены на Украину позже.

Когда именно это случится, глава военного ведомства Швеции уточнять не стал. На вооружении местной армии находится 120 танков Stridsvagn 122.

Напомним, что Германия уже приняла решение о передаче Киеву боевых машин “Леопард-2”. Она отправит только 14 единиц, но даст разрешение другим государствам, имеющим на вооружении такие танки, тоже поставлять их на Украину.

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