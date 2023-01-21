Польша выразила готовность за два ближайших месяца организовать обучение целой бригады украинских боевиков. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Он также заявил, что вновь сформированное подразделение будет оснащено всем необходимым вооружением, которое также предоставит Варшава.

“Мы можем до конца марта как оснастить, так и обучить украинских солдат в количестве до одной бригады (численность такого подразделения в среднем может составлять от одной до восьми тысяч военных – прим. Discover24.ru) “, – заявил Блащак.

Он пояснил, что Польша готова отдать бронетехнику, которая остается в ее распоряжении еще со времен Организации Варшавского договора. Это боевые машины пехоты и танки Т-72.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал Киеву роту немецких танков “Леопард-2”.