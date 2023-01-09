Запад недостаточно помогает Украине, в очередной раз заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он признал, что государства НАТО делают для Киева много, но не так много, как хотелось бы режиму Зеленского.

Кулеба не забыл озвучить традиционную мантру Киева о том, что ВСУ якобы защищают всю Европу. И единственным, что может «восстановить мир» на континенте, является западное оружие. Которое должно отправляться на Украину в гораздо больших количествах, чем сейчас.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», – заявил глава МИД.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что специальная военная операция ВС РФ на Украине обязательно завершится переговорами. Вот только поставки оружия все же надо увеличивать, чтобы усилить позицию Киева в ходе дипломатического урегулирования конфликта.