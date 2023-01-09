Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад недостаточно помогает Украине, в очередной раз заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он признал, что государства НАТО делают для Киева много, но не так много, как хотелось бы режиму Зеленского.

Кулеба не забыл озвучить традиционную мантру Киева о том, что ВСУ якобы защищают всю Европу. И единственным, что может «восстановить мир» на континенте, является западное оружие. Которое должно отправляться на Украину в гораздо больших количествах, чем сейчас.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», – заявил глава МИД.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что специальная военная операция ВС РФ на Украине обязательно завершится переговорами. Вот только поставки оружия все же надо увеличивать, чтобы усилить позицию Киева в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

Вам может понравиться

ВС России используют против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 “Тюльпан”

Российские самоходные минометы «Тюльпан» отлично взаимодействуют с беспилотными аппаратами, уничтожая позиции ВСУ. Агентство РИА Новости опубликовало видеозапись, которая наглядно демонстрирует боевую работу самого мощного в мире орудия. На кадрах миномет

The Daily Telegraph: у Лондона “пропадает желание” оказывать военную помощь Киеву

На фоне Германии и США, которые усилили поставки вооружений на Украину, Великобритания “потеряла свой голос”. Это может свидетельствовать, что у Лондона всё меньше желания предоставлять Украине военную помощь. Такое мнение

Собчак сравнила возможную смерть Михалкова со смертью Сталина

Ксения Собчак опубликовала пост в Телеграм-канале, касающийся того, что возможная кончина кинорежиссера Никиты Михалкова поистине станет трагедией всего российского кинематографа. Собчак написала, что только у Михалкова есть прямой доступ к