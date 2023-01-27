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Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, возглавляющая комитет по обороне в немецком парламенте, заявила, что ФРГ не станет отправлять на Украину свои истребители. Также она полностью исключила возможность создания над страной бесполетной зоны.

Она пояснила, что если Запад отправит на Украину истребители, ему придется предотвратить их уничтожение средствами российской ПВО. А для этого потребуется наносить удары по военным объектам на территории России, что совершенно не устраивает Германию.

О невозможности передачи Киеву боевые самолеты ранее заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он пояснил, что еще из выступления американского лидера Джо Байдена было ясно, что истребителей Украина не получит.

Напомним, что Запад принял решение о поставках на Украину американских танков M1 Abrams и немецких “Леопардов”, Боевые машины могут оказаться на линии соприкосновения уже весной.

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