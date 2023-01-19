Частная военная компания (ЧВК) “Вагнер” не является частью Вооружённых сил России. За людей, которые заключили с ЧВК контракты, Минобороны РФ не отвечает, а следовательно, не может предоставить по ним никакой информации. Об этом у себя в телеграм-канале написал депутат Евгений Ступин – передаёт “Газета.ру”.

Народный избранник рассказал, что соответствующий ответ на запрос к нему пришёл из Генштаба с подписью его начальника Валерия Герасимова. Ступин рассказал, что ранее к нему обращались граждане, родственники которых заключил контракты с ЧВК “Вагнер”, но уже длительное время не выходили на связь. В самой военной компании предоставить информации о местонахождении бойцов отказались. Тогда Ступин решил обратиться за разъяснениями в Минобороны, после чего и получил письмо, в котором указывается, что бойцы ЧВК не являются военными российской армии.

ЧВК “Вагнер” в настоящее время принимает активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Так, при активном участии бойцов частной военной компании был освобождён город Соледар в Донецкой Народной Республике.