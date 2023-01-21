В феврале российские ВС намереваются начать полномасштабное наступление сразу с трех направлений, рассказал в интервью изданию Daily Beast руководитель Фонда Госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, в качестве плацдармов для наступления Россия собирается использовать укрепрайоны в Луганской и Донецкой народных республиках, территорию Беларуси и южные регионы, вошедшие в состав РФ.

Умеров заявил также, что в распоряжении ВСУ практически нет оружия и боеприпасов. Они бьются “голыми руками” в том время как Россия окружила страну с 240 градусов, если считать Черное море.

Напомним, что о наступлении неоднократно сообщали и российские военные эксперты. По их мнению, именно для расширения масштабов наступательных действий на пост командующего СВО был назначен генерал Валерий Герасимов.