Массированный ракетный удар ВС РФ 14 января наносился по энергетической инфраструктуре, сообщил руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Не удержался от комментариев и главный киевский «прорицатель» Алексей Арестович, пишет «Военное обозрение».

Советник главы ОП в очередной раз затянул волынку о «заканчивающихся российских ракетах». При этом он отметил, что ВС РФ стали «точечно наносить удары», которые будут продолжаться.

В Генштабе ВСУ не согласились с Арестовичем. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат пояснил, что Россия продолжает производить ракеты, поэтому закончиться они не могут. Ударов действительно становится меньше, но это ни о чем не говорит.

«Это слово “заканчивается” постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится», – заявил представитель Генштаба ВСУ.