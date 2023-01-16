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Военные в Великобритании отреагировали на решение правительства отправить крупную партию вооружения Киеву. Руководитель британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что это сделает армию “временно слабой”. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на радио Times.

Ранее стало известно, что Лондон готов предоставить Киеву сотню единиц бронетехники. В частности, премьер-министр Риши Сунак упоминал и о танках Challenger 2, которые направят уже в ближайшие недели.

По мнению Сандерса, отправка вооружения создаст “брешь в обороне”. Кроме этого, обязательства Великобритании перед НАТО по обеспечению безопасности будет сложнее выполнить. Всё это в итоге “временно ослабит” армию Соединённого Королевства.

Эксперты усмотрели в заявлениях Сандерса скрытый призыв к Минфину Великобритании выделять больше средств на военные нужды, а также предложение к Минобороны восполнить арсеналы.

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