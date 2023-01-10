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На Украину могут быть отправлены немецкие танки Leopard и американские «Абрамсы» для «скорейшего достижения мира». Такое парадоксальное высказывание выдал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос журналистов о возможных поставках Киеву тяжелой бронетехники.

Столтенберг заявил, что противостояние на Украине в том виде, в котором оно находится сейчас, может быть очень длительным. Единственный способ достичь мира – это отправить тяжелое вооружение в Киев. Это, по мнению генсека, существенно усилит позиции украинской армии на мирных переговорах, которые рано или поздно состоятся.

По словам Столтенберга, любой конфликт заканчивается дипломатическим урегулированием. Противостояние на Украине не является исключением. Но для того, чтобы украинская сторона могла добиться выгодного для себя соглашения, ее нужно продолжать накачивать оружием. Генсек вспомнил о системах ПВО Patriot и БМП «М»рдер”, решение о передаче которых уже принято, а также допустил возможность поставок танков «Леопард» и «Абрамс».

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