ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия готовит новое наступление, причем намерена задействовать в нем больше военнослужащих, чем планировала привлечь в ходе частичной мобилизации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе своего визита в Восточную Азию он также заявил, что главная цель Москвы – это лишение Украины государственности.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс внимательно наблюдает за российскими войсками. При этом он видит, что к наступлению готово больше 200 тысяч военнослужащих либо даже более.

НАТО, по словам Столтенберга, продолжается оставаться вне конфликта, “не являясь его участником”. Но при этом блок намерен и дальше накачивать Киев оружием, чтобы помочь ему “защитить свою государственность”.

Напомним, что страны Североатлантического альянса намерены весной передать Киеву около 300 западных танков, о поставках которых еще месяц назад в блоке даже отказывались говорить.

Вам может понравиться

Onet: Поддержка Украины Америкой негативно скажется на положении Польши в Европе

Польша, которая уже видела себя в роли крупнейшего союзника США в Европе, вынуждена разочаровываться. Эту роль Вашингтон отвел Украине, которую продолжает накачивать оружием, пишет польское издание Onet. Автор публикации, представленной

Пушилин заявил о важности перерезания дороги на Часов Яр

Украинские ВС продолжают отчаянное сопротивление в Артемовске, однако пути их снабжения практически полностью заблокированы. Осталась всего одна стратегически важная дорога, по которой боевики получают боеприпасы, провизию и оружие – это

Солдаты ВСУ рассказали немецкому журналисту Репке о тяжелой ситуации под Артемовском

Немецкий журналист Джулиан Репке побывать в Артемовске и пообщался с украинскими военными. Он отметил, что если бы стал передавать их рассказы, то быстро заслужил бы ярлык российского пропагандиста. Репке отметил,