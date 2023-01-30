Россия готовит новое наступление, причем намерена задействовать в нем больше военнослужащих, чем планировала привлечь в ходе частичной мобилизации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе своего визита в Восточную Азию он также заявил, что главная цель Москвы – это лишение Украины государственности.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс внимательно наблюдает за российскими войсками. При этом он видит, что к наступлению готово больше 200 тысяч военнослужащих либо даже более.

НАТО, по словам Столтенберга, продолжается оставаться вне конфликта, “не являясь его участником”. Но при этом блок намерен и дальше накачивать Киев оружием, чтобы помочь ему “защитить свою государственность”.

Напомним, что страны Североатлантического альянса намерены весной передать Киеву около 300 западных танков, о поставках которых еще месяц назад в блоке даже отказывались говорить.