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Российские ВС ждут морозов, чтобы начать наступление на Харьков. Они намереваются заблокировать находящиеся в городе украинские подразделения, чтобы не дать им возможности выдвинуться на помощь Киеву, заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник, возглавляющий Харьковский гарнизон.

Он уверен, что ВС РФ намереваются установить контроль над украинской столицей, однако перед этим они намерены хорошо подготовиться. Наступление на Харьков позволит отрезать его от Киева и не дать возможности отправить войска на помощь в столичный регион.

Кроме того, планируется наступление на Ровно, чтобы заблокировать поставки на Украину западного оружия. В настоящий момент на территорию страны уже проникают небольшие группы военнослужащих ВС РФ, которые проводят разведку, подготавливают почву для будущего наступления, а также устраивают диверсии, сообщил Мельник.

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