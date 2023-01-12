Масштаб специальной военной операции стал больше, следовательно руководить объединенной группировкой российских войск в зоне СВО должен человек, который “отвечает за все вооружённые силы”. Так член Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил назначение на должность командующего объединённой группировки войск начальника Генштаба Валерия Герасимова (на фото). Об этом пишет РБК.

Герасимов был назначен на должность командующего 11 января. Генерал Сергей Суровикин, который занимал этот пост с начала октября прошлого года, стал одним из его заместителей. Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Соболев положительно оценил смену руководства группировки российских войск. По его словам, такие перестановки должны положительно повлиять на ход спецоперации. При этом генерал-лейтенант отметил, что назначение начальника Генштаба на должность командующего показывает, что объём работ в зоне СВО стал больше, увеличилось и число задач, которые стоят сейчас перед российской армией, защищающей Донбасс.

Одной из главных задач, которую ВС РФ необходимо решить в ближайшее время, Соболев назвал смещение линии боевого соприкосновения настолько, чтобы ВСУ не смогли обстреливать крупные города ДНР и ЛНР.