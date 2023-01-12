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Не стоит ожидать, что наступление ВС РФ на Украине начнется сразу после замены командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина на генерала Валерия Герасимова. Резервы для крупномасштабной атаки все еще находятся на этапе подготовки, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Одновременно с этим он отметил, что цель кадровых перестановок все же кроется именно в полномасштабном наступлении на Донбассе и полном прекращении обстрелов Донецка и других мирных населенных пунктов украинскими нацистами.

По мнению Соболева, вся власть в специальной военной операции сейчас сосредоточена именно в руках Валерия Герасимова. Это дает ему возможность в случае необходимости задействовать все имеющиеся в распоряжении России средства поражения.

Напомним, военные эксперты уверены, что назначение Герасимова – это сигнал к крупномасштабным наступательным действиям ВС РФ. Аналитик Игорь Коротченко говорит также о расширении целей спецоперации и даже о возможном применении тактического ядерного оружия против особо рьяно помогающих Киеву стран Североатлантического альянса.

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