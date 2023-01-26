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Украинская армия получит мощные танковые кулаки и через 1,5-2 месяца начнет наступление на Крым, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что не может точно спрогнозировать сроки наступления, так как украинские военные никогда не сталкивались с западными танками “Леопард-2” и “Абрамс”. Боевикам придется учиться использовать технику натовского образца, что займет до 2 месяцев. Затем танки появятся на территории страны и будут подготавливаться к атаке.

По словам генерала, первым делом “танковый кулак” нанесет удар по Донецкой группировке, а затем уже начнет продвижение по восточному коридору, чтобы достичь Крымского полуострова.

Напомним, что 25 января президент США Джо Байден сообщил о передаче Киеву 31 танка Abrams. Ранее Германия объявила об отправке на Украину 14 боевых машин Leopard-2, а также о разрешении на реэкспорт этой техники из других стран.

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