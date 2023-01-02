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Россия задействует стратегическую авиацию в специальной военной операции на Украине и в наступившем году, заявил командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш. Он отметил, что дальние бомбардировщики будут применяться в ходе боевой и оперативной подготовки.

Это необходимо, чтобы экипажи самолетов получали необходимые навыки для использования автоматизированных систем управления (АСУ) и высокоточного оружия. По словам командующего, все экипажи, которые летают на стратегических самолетах с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», уже успели освоить данный комплекс на протяжении 2022 года.

Напомним, что дальняя авиация ВКС России – это стратегические бомбардировщики Ту-160 и их новые модификации, а также Ту-95МС. Кроме того, сюда же относятся и бомбардировщики Ту-22М3.

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