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Украинские ВС на Донбассе могут попасть в котел, если потеряют контроль над Артемовском, заявил бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос. Генерал уточнил, что для этого ВС РФ достаточно активизировать свои действия со стороны Харьковской области.

После освобождения Соледара российские войска значительно повысили шансы на установление контроля и над расположенным рядом Артемовском (Бахмутом). Этот город представляет собой крупнейший транспортный узел, через который идет все снабжение группировки войск ВСУ на Донбассе. Для России он станет плацдармом для дальнейшего наступления сразу в нескольких направлениях.

Кроме того, если ВС РФ активизирует свои действия в Харьковской области, они смогут создать все предпосылки для окружения и последующего уничтожения всей группировки ВСУ в Донбассе, уверен украинский генерал.

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