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Российские ВС вынесли уроки из своих ошибок в первые месяцы специальной военной операции и научились максимально эффективно вести боевые действия. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и главнокомандующий СВО Сергей Суровикин своевременно изменили тактику, что позволило ВС РФ вновь взять инициативу в свои руки, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Эффективность ударов по критически важным объектам признают все, у них сильно все не хорошо в этом плане. Противодействия против этого не существует» – сообщил он.

Он также отметил, что о смене тактики в основном пишет Запад. На деле же это просто результаты своеобразной «учебы», которую российские войска прошли на поле боя. Благодаря ей они научились делать выводы, признавать ошибки, анализировать информацию и изменять тактику под конкретную обстановку, достигая новых успехов.

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