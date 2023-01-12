Возвращать утраченные позиции гораздо сложнее, чем удерживать их, поэтому шансы на возвращение Соледара у Киева минимальны. Но в том, что ВСУ будут предпринимать попытки отбить город, нет никаких сомнений, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он отметил, что человеческого ресурса у Киева все еще достаточно. Поэтому за восстановление контроля над Соледаром могут биться подразделения территориальной обороны. Кроме того, ВСУ могут задействовать и элитные подразделения, и даже президентский резерв. Но смысла в этом нет, Киев лишь понесет новые катастрофические потери, приводит слова Гурулева “Московский комсомолец”.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении Соледара. Он отметил, что часть украинских боевиков оказалась в котле, при чем у них только один выход – сдаться в плен. Всех, кто оказывает сопротивление, сразу уничтожают, не реагируя на попытки договориться о гуманитарном коридоре.