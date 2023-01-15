Появление в зоне СВО немецких и британских танков вполне может стать причиной начала ядерного конфликта, заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев. Он отметил, что передача Киеву такой техники станет краеугольным камнем, который вынудит Россию действовать гораздо более жестко.

«Появление немецких танков на территории РФ – краеугольный камень в любой войне. Как только сюда заедет Leodard, то вставай, страна огромная, иного варианта не будет. Британия поставит двенадцать танков Challenger-2, к этому следует серьезно относиться», – заявил Гурулев.

Он пояснил, что Запад своими поставками на Украину уже заслужил ядерный удар. Но сперва все же имеет смысл сделать НАТО последнее предупреждение. Альянс должен осознавать, что следующая подобная выходка спровоцирует атаку ВС РФ с применением ядерного оружия.

Гурулев также отметил, что в данной ситуации стесняться нет никакого смысла. Зона СВО – это российская территория и появление на ней немецких танков является недопустимым.