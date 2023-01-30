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Польша недавно заявила, что готова передать на Украину свои истребители F-16 после согласования с НАТО. Генерал-лейтенант Айтеч Бижев, ранее занимавший пост заместителя Главкома российских ВВС считает, что это лишь пропагандистские заявления. На самом деле Варшава не станет выполнять свое обещание.

В распоряжении Польши в настоящий момент находится 50 истребителей F-16. Если они передадут Киеву полноценный полк, состоящий из 40 машин, потребуется также поставлять и систему управления. Кроме того, у Воздушных сил Украины возникнет масса проблем с техническим обслуживанием самолетов, с боеприпасами и топливом к ним, для которых потребуется создавать новые логистические маршруты.

Кроме того, управление истребителем представляет собой достаточно сложную задачу. Поэтому украинским летчикам, даже имеющим опыт, придется пару лет обучаться. Столько времени у Киева точно нет.

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