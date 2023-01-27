Портал Ura.ru со ссылкой на отставного генерала ВС США Джеймса Маркса раскрыл планы украинской армии. По словам военного, ВСУ намереваются в скором времени организовать крупномасштабное наступление, которое охватит несколько регионов сразу.

По словам Маркса, в Киеве вынашивают планы наступления в Харьковской области в непосредственной близости к центру региона. Также ВСУ попытаются перехватить инициативу на Донбассе, чтобы захватить территории ЛНР и ДНР.

Одной из главных целей Киева Маркс назвал Крым, который также может попасть под удар ВСУ. Когда именно планируется наступление и каким образом украинские подразделения намереваются продвигаться к полуострову, отставной генерал не объяснил.