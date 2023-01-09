Для восстановления энергосистемы Украине требуются трансформаторы на 750 кВ, которые производились еще во времена СССР. В распоряжении Киева сейчас нет такого оборудования, что создает серьезные проблемы, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Большая часть энергосистемы Украины до сих пор работает на 200-тонных советских трансформаторах, которые по напряжению несовместимы с западными аналогами. В Евросоюзе оно значительно меньше, что не позволяет использовать оборудование из ЕС в украинских электрических сетях.

Киеву удалось задействовать несколько западных трансформаторов, однако большая часть советского оборудования требует только восстановления. Чтобы провести все необходимые работы, требуются запасные устройства, однако их нет ни на Украине, ни в странах Европы.