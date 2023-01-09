ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для восстановления энергосистемы Украине требуются трансформаторы на 750 кВ, которые производились еще во времена СССР. В распоряжении Киева сейчас нет такого оборудования, что создает серьезные проблемы, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Большая часть энергосистемы Украины до сих пор работает на 200-тонных советских трансформаторах, которые по напряжению несовместимы с западными аналогами. В Евросоюзе оно значительно меньше, что не позволяет использовать оборудование из ЕС в украинских электрических сетях.

Киеву удалось задействовать несколько западных трансформаторов, однако большая часть советского оборудования требует только восстановления. Чтобы провести все необходимые работы, требуются запасные устройства, однако их нет ни на Украине, ни в странах Европы.

Вам может понравиться

Глава Baykar: Турция при необходимости может применять БПЛА против их новых владельцев

Беспилотные аппараты Bayraktar могут быть использованы для атаки на текущего владельца, если он рискнет задействовать их против Турции. Об этом рассказал глава компании Baykar, осуществляющей производство БПЛА. Он пояснил, что

Офицер спецназа рассказал о тяжёлых боях в Соледаре

Освобождение Соледара требует больших сил, но тем не менее оно идёт согласно плану. Об этом сообщил командир добровольческого подразделения сил специального назначения “Троя” Владимир Новиков. Его слова приводит ТАСС. Новиков

Капитан первого ранга запаса Дандыкин: Украина сможет запускать Sea Sparrow только с суши

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые Киев получит от Соединенных Штатов, ему придется запускать исключительно с наземных пусковых установок. Для их использования с моря в распоряжении Украины просто нет флота, рассказал