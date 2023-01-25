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“Кратчайший путь к третьей мировой войне”. Так прокомментировал решение Берлина и Вашингтона предоставить тяжёлые танки Киеву французский экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Об этом он написал у себя в твиттер-аккаунте – передаёт РИА “Новости”.

Ранее власти Германии заявили, что отправят на Украину 14 танков Leopard 2, затем в США объявили о готовности предоставить в распоряжение ВСУ 31 танк Abrams. Такие решения властей западных стран Филиппо в своём сообщении назвал “безумием”.

Флориан Филиппо уже не первый раз критикует западные страны за их помощь киевскому режиму и лично президенту Украины Зеленскому. Политик ранее отмечал, что любые военные поставки не приближают мир, а лишь затягивают военное противостояние Украины и России. Также бывший депутат Европарламента негативно отзывался о финансовой помощи со стороны Запада украинским властям.

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