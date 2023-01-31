ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Запада всё больше втягиваются в военное противостояние Киева и Москвы. При этом президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы столкнуть лбами Россию и НАТО. Такое мнение изданию Valeurs Actuelles высказал экс-глава Управления военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар – передаёт РИА “Новости”.

Гомар обратил внимание, что на просьбы украинского лидера Запад согласился предоставить ВСУ тяжёлые танки. Теперь Зеленский просит у стран НАТО авиацию и дальнобойные ракеты. Гомар предположил, что президент Украины готов втянуть весь Запад в вооружённое противостояние с Россией. Бывший глава французской военной разведки предположил, что со временем Зеленский запросит военные корабли, а потом и солдат.

Генерал заявил, что страны Североатлантического военного блока вышли “на новый уровень” эскалации конфликта с Москвой. Они медленно, но верно “втягиваются в войну”, заметил Гомар.

Страны НАТО стали усиленно поставлять вооружение Украине после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В Москве неоднократно подчёркивали, что поставка оружия Киеву со стороны западных государств не приближает переговорный процесс, а лишь затягивает конфликт.

Вам может понравиться

Журналист из США уличил Украину в желании развязать мировую войну

Киевский режим – “самый заядлый сторонник” начала глобального военного конфликта. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) написал американский журналист издания Gray Zone Макс Блюменталь – передаёт

Ким признал сложность наступления ВСУ на Кинбурнскую косу

Украинские ВС не в состоянии начать боевые действия по захвату Кинбурнской косы, так как на этом участке фронта сложилась весьма сложная для Киева ситуация, заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Аналитики центра RAND описали четыре шага США к прекращению конфликта на Украине

Американские аналитики из агентства RAND проанализировали ситуацию на Украине и вокруг нее, после чего предложили всем сторонам сделать четыре шага для завершения боевых действий. Один из этих шагов – предоставление