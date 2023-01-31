Страны Запада всё больше втягиваются в военное противостояние Киева и Москвы. При этом президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы столкнуть лбами Россию и НАТО. Такое мнение изданию Valeurs Actuelles высказал экс-глава Управления военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар – передаёт РИА “Новости”.

Гомар обратил внимание, что на просьбы украинского лидера Запад согласился предоставить ВСУ тяжёлые танки. Теперь Зеленский просит у стран НАТО авиацию и дальнобойные ракеты. Гомар предположил, что президент Украины готов втянуть весь Запад в вооружённое противостояние с Россией. Бывший глава французской военной разведки предположил, что со временем Зеленский запросит военные корабли, а потом и солдат.

Генерал заявил, что страны Североатлантического военного блока вышли “на новый уровень” эскалации конфликта с Москвой. Они медленно, но верно “втягиваются в войну”, заметил Гомар.

Страны НАТО стали усиленно поставлять вооружение Украине после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В Москве неоднократно подчёркивали, что поставка оружия Киеву со стороны западных государств не приближает переговорный процесс, а лишь затягивает конфликт.