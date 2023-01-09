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Колесные танки AMX-10RC, которые Украине намерена передать Франция, вряд ли смогут эффективно действовать в условиях мягкого грунта. Хотя эти боевые машины с тяжелым вооружением разрабатывались для Африки, они все же больше приспособлены для перемещениях по хорошим дорогам с твердым покрытием, рассказал портал «Военное дело».

Эксперты пояснили, что из-за колесной базы 8 на 8 и вооружения колесный танк получился достаточно тяжелым. Это не дает ему уверенно преодолевать сложные препятствия. Кроме того, из-за смещенного центра тяжести боевая машина часто переворачивается.

К минусам относится и слабая броня, которая не сможет выдержать попадание из танкового или артиллерийского орудия. Машины разрабатывались для противостояний с БМП и БТР, однако и с ними они испытывали серьезные сложности. Так, атаковать технику противника приходилось с большого расстояния, чтобы ответные удары не повреждали броню. На Украине «колесные танки» превратятся в обузу для ВСУ, а также в простую мишень для российских гаубиц, РЗСО и обычных гусеничных боевых машин.

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