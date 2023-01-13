Пентагон не станет поставлять на Украину боеприпасы GLSDB, о которых просил Киев. Эти дальнобойные (164 километра) боезаряды представляют собой своеобразный гибрид управляемой авиабомбы с ракетами для реактивных систем залпового огня.

Американское издание Foreign Policy пишет, что процесс развертывания боеприпасов GLSDB занимает слишком много времени. По утвержденному Минобороны плану Киев должен был получить 24 бомбы и 2 пусковые установки спустя 9 месяцев. Еще 750 зарядов и 24 пусковых ему собирались направить до конца следующего года.

Однако все карты спутали успехи ВС РФ в Соледаре, считают авторы публикации. Они отмечают, что в Пентагоне отметили стремительное увеличение темпа боевых действий и пришли к выводу, что к моменту отправки боеприпасов на Украину конфликт может быть завершен и оружие станет ненужным.