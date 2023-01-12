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Политики в США не до конца понимают, что однополярного мира не существует, но продолжают вести себя так, будто Америка сохраняет доминирующее положение. Такое мнение высказал обозреватель издания Foreign Policy Стивен Уолт – сообщают “Известия”.

Такое поведение американского истеблишмента Уолт объясняет тем, что многие его представители начинали свою карьеру в 90-е годы прошлого столетия. Ситуация тогда была иная: Советский Союз распался, и США оказались в роли мирового лидера. Но за прошедшие десятилетия ситуация изменилась, отметил Уолт. Россия стала сильнее, Китай продолжает усиливать своё влияние, а США растратили силы и средства на “глупые войны”. В нынешней ситуации, Соединённым Штатам нужно подстраиваться под существующую повестку, уверен журналист.

Уолт уточнил: для того, чтобы США могли успешно конкурировать с другими сильными игроками на международной арене, политикам страны нужно чётко понимать интересы США и уметь расставлять приоритеты. Нужно и “трезвое понимание” того, что могут, а чего не могут сделать в мировой политике Соединённые Штаты, отметил обозреватель Foreign Policy.

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