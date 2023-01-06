Российские ВС атакуют относительно небольшое количество целей и задействуют тем самым мало ракетного вооружения, но при этом они демонстрируют несоизмеримо высокую эффективность. РФ знает, что делает и это вызывает беспокойство у США и НАТО, пишет американское издание Foreign Affairs.

Автор публикации Барри Позен отметил, что ударами по энергетической инфраструктуре Россия не только ломает логистические схемы и создает проблемы Киеву в доставке на фронт нового личного состава и техники. Кроме того, она достигает и других важных целей.

Так, Украине приходится не только решать задачи непосредственно на линии соприкосновения, но еще и искать способы защититься от ракетных атак. Это отнимает немало сил еще и потому, что подобные удары обычно непредсказуемы.

Кроме того, Запад также находится в постоянном напряжении из-за обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Ведь именно ему приходится выделять средства не только на оружие для Киева, но и для покупки мощных генераторов, способных закрыть дыры в энергетике страны.