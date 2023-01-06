Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС атакуют относительно небольшое количество целей и задействуют тем самым мало ракетного вооружения, но при этом они демонстрируют несоизмеримо высокую эффективность. РФ знает, что делает и это вызывает беспокойство у США и НАТО, пишет американское издание Foreign Affairs.

Автор публикации Барри Позен отметил, что ударами по энергетической инфраструктуре Россия не только ломает логистические схемы и создает проблемы Киеву в доставке на фронт нового личного состава и техники. Кроме того, она достигает и других важных целей.

Так, Украине приходится не только решать задачи непосредственно на линии соприкосновения, но еще и искать способы защититься от ракетных атак. Это отнимает немало сил еще и потому, что подобные удары обычно непредсказуемы.

Кроме того, Запад также находится в постоянном напряжении из-за обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Ведь именно ему приходится выделять средства не только на оружие для Киева, но и для покупки мощных генераторов, способных закрыть дыры в энергетике страны.

Вам может понравиться

Стала известна личность врача, спасшего десятки пациентов и медработников в больнице Токмака

Врач Александр Сеикаев совершил подвиг в Токмаке Запорожской области в ходе массированных обстрелов со стороны ВС Украины. Он спас жизни нескольких десятков человек, но сам, к сожалению, погиб, сообщает «Московский

Над Ростовской областью сбит неопознанный летающий объект в форме шара

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о таинственном летательном объекте в форме шара, который сбила российская ПВО. Он отметил, что неизвестное устройство летело свободно, подчиняясь только ветру. Произошел инцидент около

Капитан первого ранга запаса Дандыкин: Украина сможет запускать Sea Sparrow только с суши

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые Киев получит от Соединенных Штатов, ему придется запускать исключительно с наземных пусковых установок. Для их использования с моря в распоряжении Украины просто нет флота, рассказал