Американские танки Abrams могут оказаться не слишком эффективными и принесут ВСУ только головную боль. У этих боевых машин слишком много особенностей, которые могут сделать их через короткое время практически бесполезными на Украине. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на военных экспертов – передаёт “Российская газета”.

Специалисты указывают на сложность ремонта американских танков. “Абрамсы” состоят из деталей, которые невозможно починить без специальных инструментов. Обычно такие детали просто заменяют, но в условиях боевых действий это проблематично. Следовательно, танки могут выходить из строя даже при повреждении некритических узлов.

Помимо этого танки Abrams оснащены газотурбинным двигателем, а не дизельным, как большинство основных танков. Это приводит к тому, что топливо поглощается в огромных количествах. А это делает эксплуатацию танков очень дорогой.

Эксперты указали и на броню боевой машины. Она изготавливается с использованием обеднённого урана. В публикации уточняется, что такие танки США раньше не экспортировали по политическим соображениям. На продажу Белый дом всегда выставлял специальные версии танков, сделанные на заказ. Какие именно модификации танков передадут ВСУ, неизвестно.

О поставках Киеву танков Abrams власти США объявили на этой неделе. Предположительно, техника на фронте может оказаться через несколько месяцев.