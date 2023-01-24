Боевая машина поддержки танков (БМПТ) “Терминатор”, разработанная в РФ, отлично показала себя в реальных боевых действиях на Украине. Не исключено, что она именно она является новым этапом танковой эволюции, пишет американское издание Forbes.

Авторы напоминают, что Киев уже несколько месяцев выпрашивает у Запада тяжелую бронетехнику, делая основной упор именно на танки. Но классические боевые машины вряд ли могут стать оружием будущего. “Терминаторы” гораздо больше подходят для этой роли, поэтому Украине стоило бы задуматься над разработкой собственных их аналогов.

БМПТ “Терминатор” разрабатывались специально для городских боев, в отличие от тяжелых и неповоротливых танков они быстры и маневренны. Впечатляет и вооружение – разработчик оснастил “Терминатор” спаренной 30-миллиметровой пушкой, которая способна разорвать на куски любую цель. Также БМПТ снабжается четырьмя пусковыми установками управляемых противотанковых ракет “Атака”, которые выпускаются в обычном и более смертоносном термобарическом исполнении. Их дальность составляет 6 километров.

Динамическая защита “Реликт” призвана отражать любые противотанковые заряды и она отлично справляется с этой задачей. Автоматические пушки с дальностью 2000 метров способны атаковать не только сухопутные, но и воздушные цели – штурмовики, вертолеты, дроны.

“Терминаторы” лишены всех недостатков и слабых мест традиционных танков. Не исключено, что в ходе интенсивных боевых действий именно они останутся последними уцелевшими машинами на поле боя и предопределят исход конфликта.