Российский фрегат «Адмирал Горшков прорвет морскую оборону НАТО, считают авторы публикации в британской газете Express. Они вспоминают последние испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», запускаемых с этого корабля и называют их «ужасающими», передает РИА Новости.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 4 января дал команду поставить фрегат с ракетами «Циркон» на боевое дежурство. Это плохая новость для Запада, так как новейшие боезаряды способны существенно ограничить действия Североатлантического альянса в конфликте на Украине и вынудить НАТО умерить свои аппетиты.

Ракеты «Циркон» вполне можно назвать одним из самых мощных видов вооружений России. Они разгоняются до 9 Махов, что позволяет с легкостью проходить любые средства ПВО-ПРО, а также могут поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров.