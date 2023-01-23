Мобилизационный потенциал Украины постепенно подходит к завершению, рассказал политический эксперт Вадим Евсеев. Именно поэтому власти страны раздают повестки в основном пожилым людям и подросткам.

“И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены”, – цитирует аналитика портал Ura.ru.

По мнению Евсеева, для Киева главное количество военнослужащих. Новых мобилизованных отправляют прямиком на передовую, в лучшем случае проводят занятия по рытью траншей и стрельбе. Это снижает общий уровень подготовленности армии, а также существенно увеличивает потери ВСУ.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский поручил создать резерв для армии из мобилизованных. При этом он не стал раскрывать, по какому именно принципу осуществляется призыв, но заявил, что без него обойтись невозможно.