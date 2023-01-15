Российские ВС в ближайшее время могут начать контрнаступление на Запорожском направлении, сообщил руководитель объединенного пресс-центра украинских Сил обороны Евгений Ерин.

Такой вывод он сделал, ориентируясь на существенно увеличившееся количество обстрелов. По мнению спикера, ВС РФ намереваются сперва подавить наступление украинских войск, после чего перейти в контратаку.

«В целом ВС РФ готовят свои оборонительные укрепления, осуществляют инженерное оборудование позиций, создают минные заграждения», – заявил Ерин.

Он также отметил, что на Запорожском направлении в настоящий момент ситуация остается сложной для обеих сторон. Российские войска хоть и не предпринимают никаких активных действий, но регулярно наносят удары по позициям ВС РФ.