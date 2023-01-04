Реджеп Тайип Эрдоган проведет 4 января очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В этой беседе турецкий лидер планирует вновь предложить посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

Президент Турции заявил, что не оставит попыток достичь прекращения огня в ходе специальной операции ВС РФ на Украине. Очередной разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 4 января не будет исключением, Эрдоган намерен продолжать призывы к мирным переговорам и прекращению боевых действий.

Также одной из тем станут «Северные потоки», которые ранее были взорваны. Турецкий лидер намерен внимательно присмотреться к российскому проекту превращения Турции в мощный газовый хаб. Напомним, что ранее в правительстве страны заявили, что уже проводят первые работы по реализации этого уникального проекта.