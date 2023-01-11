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Как сообщается в материале издания Pucara Defensa, на военных полигонах стран Запада военную переподготовку проходят многие кадровые военные украинской армии. В то время, как линию фронта удерживают простые мобилизованные украинцы вместе с силами территориальной обороны, например, 46-я десантно-штурмовая бригада проходила военную подготовку по стандартам НАТО на полигонах Британии.

В материале издания отмечается, что данная бригада была полностью перестроена под стандарты НАТО. Отказавшись от использования советской техники, элитные спецназовцы получили бронемашины MRAP Wolfhound и Husky TSV. Также десантная бригада была усилена дополнительными танковыми и мотострелковыми подразделениями, а также артиллерийской поддержкой.

Однако после того как бригада была переброшена на фронт в районе Артемовска и Соледара для сдерживания наступления российской армии, она смогла продержаться на фронте примерно 2 недели. Издание отмечает, что в данный момент на Артемовском направлении со стороны ВСУ в боевых действиях принимает участие более 25 бригад. При этом, как отмечают журналисты издания, каждая из сторон конфликта не придумывает ничего лучше, чем отправлять на фронт как можно большее количество войск.

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