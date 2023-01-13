С назначением на пост главнокомандующего Объединенных сил ВС РФ генерала Валерия Герасимова можно ожидать нового крупномасштабного наступления России на Украине, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации, перевод которой представил сайт «Военное дело», объясняют замену генерала-армии Сергея Суровикина на начальника Генштаба ВС РФ поддержкой первого основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И тот, и другой беспрестанно критиковали решения Минобороны, что и привело к достаточно неожиданной рокировке.

Марк Галеотти, возглавляющий британскую консалтинговую компанию Mayak Intelligence, напомнил, что Герасимов назначен на должность главнокомандующего на фоне успешных действий ВС РФ в Соледаре. По его мнению, это первый признак грядущих серьезных наступлений российской армии, которых можно ожидать совсем скоро.