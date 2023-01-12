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Тактический успех, но не переломный момент во всей специальной военной операции. Так переход под контроль российских войск города Соледара в ДНР прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин. Его слова приводит издание Pravda.ru.

О взятии Соледара российскими войсками стало известно накануне. По словам Жилина, теперь ВС РФ могут развить наступление в сторону Артёмовска (Бахмута), и это можно назвать значительным успехом. Кроме того, появилась возможность обрезать логистику ВСУ на этой территории.

Однако российским войскам сейчас предстоит решить сложную задачу – как выбить ВСУ с занятых ими высот, подчеркнул Жилин. Он добавил, что атакующий высоты несёт большие потери, чем тот, кто держит оборону наверху. Всё вместе это свидетельствует о том, что некоторый успех достигнут, но о переломном моменте в боевых действиях говорить пока рано, заключил эксперт.

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